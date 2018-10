Da Begato al centro storico: doppia operazione della polizia contro lo spaccio di eroina

Genova. Avevano adibito un appartamento di via Sbarbaro a Begato in un vero e proprio droga-shop. Per questo una coppia di genovesi di 25 anni e un peruviano di 26 sono stati arrestati in seguito a un’indagine della squadra mobile. Mentre la ragazza vendeva, lui, utilizzando il cittadino peruviano come autista, usciva dall’appartamento per andare a comprare le “provviste”.

I poliziotti hanno fermato due giovani acquirenti trovati con la droga appena comprata, poi hanno pedinato il 25enne che, in compagnia del “suo autista”, è uscito a fare compere. Quando i due giovani sono rientrati gli agenti della Mobile li hanno subito bloccati trovandoli in possesso di circa 50 gr di eroina. La successiva perquisizione all’interno dell’appartamento, dove era ancora presente la ragazza, ha consentito di trovare ulteriori 6 gr della stessa sostanza, circa 2.25 gr di hashish, vari bilancini di precisione e la somma di euro 630 suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Operazione antidroga anche da parte della volanti ieri pomeriggio che hanno arrestato un cittadino del Gambia di 18 anni che spacciava droga nei vicoli. Il giovane aveva tentato di fuggire dopo aver sputato 3 involucri contenenti circa 2 gr di cocaina ed altri 3 involucri con circa 3 gr di eroina.