Genova. È cominciato nel migliore dei modi il campionato di Serie B per il Cus Genova Volley, neopromosso. Vittoria all’esordio contro l’Acl Corte Auto Busseto per gli universitari, ottenuta in un Palacus colmo di tifosi che hanno reso indimenticabile la prima partita nella nuova avventura nazionale.

I biancorossi si sono aggiudicati i primi due set in maniera netta, per 25-17 e 25-16; nel terzo parziale gli emiliani hanno reagito, ma si sono dovuti arrendere per 25-23.

L’allenatore Gerry Grotto commenta: “Partito nel migliore dei modi il nostro esordio in Serie B. Tre punti molto importanti per la stagione. Busseto ha dovuto spendere un paio di set per trovare la quadra di gioco soprattutto nel fondamentale di ricezione. Quando la partita si è fatta più equilibrata per meriti degli avversari essere avanti due set in casa con un pubblico spettacolare ha fatto la differenza. Un sentito ringraziamento a tutti i tifosi che personalmente mi hanno emozionato parecchio e un grazie speciale ai ragazzi della Prima Divisione maschile che nei giorni scorsi hanno speso il loro tempo a preparare striscioni e coreografie. Da domani testa bassa e umiltà per la prima trasferta dell’anno”.

Una trasferta che sarà a Romagnano Sesia, contro la Erreesse Pavic, sabato 20 ottobre alle ore 17,30.