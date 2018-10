Crollo ponte: smog a Genova, 70 vigili urbani in malattia

Genova. “La settimana scorsa a Genova c’erano 70 poliziotti municipali in malattia a causa delle esalazioni dei fumi del traffico a seguito del crollo del ponte Morandi”. Lo denuncia il segretario regionale della Uil, Mario Ghini, durante un presidio davanti alla Prefettura per chiedere una modifica del ‘Decreto Genova’.

“Chiediamo al Governo il ripristino delle assunzioni a tempo determinato per le forze dell’ordine genovesi – dice il sindacalista – perché i 70 certificati di malattia dimostrano che c’è una nocività, la nocività non la si può far pagare ai lavoratori”.