Crollo ponte Morandi, stasera alle 19 riapre via 30 Giugno

Genova “Questa sera alle 19 riapre via 30 giugno a doppio senso di marcia. La Valpolcevera torna ad avere un collegamento diretto con il resto della città”. Lo ha annunciato questa mattina sulla sua pagina facebook il sindaco-commissario Marco Bucci che stasera alle 19 sarà in via Trenta Giugno, dopo l’assemblea con gli sfollati.

“Un altro passo verso il ritorno alla normalità – ha aggiunto Bucci – un altro obiettivo raggiunto grazie alla collaborazione tra enti e istituzioni.

#Genova non si ferma!”

La riapertura di via 30 Giugno era una delle richieste fatte dai cittadini e dai commercianti della Valpolcevera che lunedì scorso erano scesi in piazza proprio per chiedere interventi che potessero abbattere i disagi in quell’area. Via 30 giugno è la via lungo la sponda destra del torrente Polcevera, decisiva per la logistica della zona e la vita di molte attività commerciali.

“Un altro passo verso il ritorno alla normalità – commenta anche lui su facebook il governatore Giovanni Toti – dopo la sistemazione per gli sfollati, la via della Superba per il traffico pesante del porto e per collegare la città all’aeroporto, dopo la riapertura della ferrovia passeggeri e merci, un altro obiettivo raggiunto nei tempi promessi, in meno di due mesi dalla tragedia. E nella Legge per Genova ci sono tutti gli indennizzi per chi dovrà abbandonare la propria abitazione”.

“Un buon esempio di collaborazione tra istituzioni per il bene dei cittadini -dice Questa è l’Italia che ci piace e la Liguria ne è un esempio”.