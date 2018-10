Crollo ponte Morandi, Confedilizia lancia una raccolta fondi a favore degli sfollati

Genova. Dalle piccole città della provincia italiana ai capoluoghi, fino alle metropoli. Sono circa 200 le sedi territoriali di Confedilizia (identificabili online https://www.confedilizia.it/sedi-territoriali/) che da oltre un mese stanno raccogliendo fondi a favore degli sfollati genovesi di Ponte Morandi.

Una solidarietà che, come spiega Vincenzo Nasini, presidente dell’Associazione della Proprietà Edilizia di Genova e vice presidente di Confedilizia Nazionale, «Conferma che l’appello lanciato a livello nazionale è stato raccolto in tutta Italia. Segno che i nostri associati hanno compreso l’importanza dell’iniziativa e che c’è un desiderio diffuso di dare una mano a Genova».

In riferimento alla grave tragedia che ha colpito la città di Genova e conseguenti nuovi disagi che il crollo del ponte Morandi ha causato, anche dal punto di vista dell’emergenza abitativa, l’Associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia di Genova, in collaborazione con la Confedilizia nazionale, si era infatti attivata a pochi giorni dal crollo del viadotto autostradale per fare la propria parte affinché le problematiche abitative degli sfollati possano essere, seppur in piccola parte, mitigati dalla generosità dei cittadini, con una libera donazione alla causa.

«Abbiamo persone che hanno dato qualche decina d euro, altre cifre più rilevante – aggiunge Nasini – ma quel che conta non è l’importo ma il comune sentire che si è diffuso attorno alla tragedia. Noi, naturalmente, ringraziamo tutti quelli che hanno dato il loro contributo e quelli che lo daranno».

Perché l’iniziativa sta proseguendo: è sempre attivo il conto corrente dedicato alla raccolta fondi volontaria la cui somma verrà devoluta direttamente e senza intermediazioni agli sfollati. Il conto corrente presso la Banca Passadore Sede di Genova corrisponde al seguente IBAN intestato all’Associazione della Proprietà Edilizia di Genova:

IT 13 O 03332 01400 000000961407

Nella causale dovrà essere indicata la dicitura “Confedilizia per Genova”. Si precisa che il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato. Non dovranno essere effettuati accrediti presso la nostra Associazione.