Countdown per RistorExpo, alla fiera di Genova ci sarà anche la Giornata del direttore d’albergo

Genova. In occasione della “Giornata del Direttore d’Albergo”, RistorExpo​ porta alla Fiera Di Genova​ il tema del Turismo. Sempre più vicino alle esigenze dell’enogastronomia, RistorExpo​ accompagnerà per mano gli addetti ai lavori, gli operatori del settore e i visitatori alla scoperta delle tradizioni culinarie del territorio.

Insieme ad Andrea Camesasca​, ideatore e curatore del format TTTourism​, si parlerà delle potenzialità di un territorio e come queste possano essere messe a sistema per la creazione di una Destinazione Turistica di appeal internazionale.

L’appuntamento è fissato per Martedì 16 Ottobre 2018 a partire dalle ore 10.30.

“Siamo molto felici e contenti che arrivi a Genova questa grande e importante opportunità – spiega Aldo Werdin, presidente Ugal, Albergatori del Levante Federalberghi – RistorExpo si appresta a divenire quello che fino a qualche anno fa erano i grandi eventi fieristici genovesi. Oggi il turismo è in fase di crescita, nonostante quella immane tragedia che è stata il crollo del Ponte Morandi. Vorrei sottolineare un aspetto, a mio avviso, decisamente importante; Ristorexpo è andato in porto in poco tempo, ottimo segnale della sinergia che si è venuta a creare con ristorazione e albergatoria. Tutti in pista per portare un numero importante di visitatori in Fiera e riportare Genova alle luci della ribalta”.

Per tutte le altre iniziative di RistorExpo #Genovanelcuore consultate il programma sul sito https://www.ristorexpo.com/