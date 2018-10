Cori alpini e popolari, “Montagna in… canta”: concerto a sostegno degli sfollati di ponte Morandi

Genova. Si chiama “Montagna in…canta” ed è la terza rassegna nazionale di Cori Alpini e Popolari “Città di Genova”. Quest’anno l’evento, in programma il 20 ottobre, sarà realizzato in solidarietà per gli sfollati di ponte Morandi.

L’organizzazione dell’evento è il Coro A.n.a Soreghina, della sezione di Genova. Si tratta di una rassegna di cori di montagna e di canto popolare che ospita due formazioni di alto livello: il “Coro Minimo Bellunese” e gli “Amici della Montagna” di Origgio nella splendida cornice dell’oratorio San Filippo Neri di via Lomellini, nel centro storico.

L’ingresso è libero compatibilmente con la capienza della sala, durante la serata verranno raccolte delle offerte che verranno devolute interamente al progetto “Vicini a Genova” della comunità di Sant’Egidio a sostegno degli sfollati del Ponte Morandi.