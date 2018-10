Contro il decreto Pillon Genova si mobilita. Laura Boldrini venerdì al Cap di San Benigno

Genova. L’onda contro la legge Pillon, norma ancora in fase di definizione, ma che a breve potrebbe arrivare in Parlamento, sta crescendo in tutto il paese, e Genova non è esclusa.

La legge prevede una serie di modifiche all’iter della separazione si due coniugi che, stando al proponente, Simone Pillon, già tra gli organizzatori dei Family Day, serve ad aumentare la tutela dei figli minori durante il difficile passaggio familiare.

Ma secondo molte associazioni la legge, nei fatti, sabota il diritto di divorzio, rendendolo economicamente esoso, e quindi inacessibile, squilibrato nella riconoscere, a prescindere dal contesto, la bigenitorialità perfetta.

Di tutto questo se parlerà venerdì 26, alle 18,30, presso la sala Cap di San Benigno, in un evento organizzato, tra gli altri, da Left Lab, Futura e Arci. Ospite l’ex presidente della Camera Laura Boldrini, che chiuderà i lavori.