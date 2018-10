Genova. L’anticiclone che sta insistendo su gran parte dell’Europa si estende sino alla nostra penisola. La nostra regione, ai limiti, risente di infiltrazioni leggermente più umide indotte da locali gocce fredde che interessano parte del Mediterraneo. Il tutto è traducibile nel transito di qualche stratificazione, ma in un contesto di bel tempo. Sono le previsioni del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 15 ottobre, al mattino qualche addensamento nelle zone interne dei versanti padani, in diradamento. Altrove passaggio di velature o nubi medio alte. Infittimento della nuvolosità nel corso della giornata per stratificazioni in transito da ovest verso est, che diverranno compatte tra pomeriggio e sera, ma senza la minaccia di piogge. Venti: Settentrionali moderati, più tesi su centro ponente, localmente anche forti su zone esposte. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature massime in calo, comprese tra i 14 e i 23 gradi sulla costa, tra 5 e 21 nell’interno.

Domani, martedì 16 ottobre, Nubi sparse anche compatte al mattino con qualche apertura. Schiarite più ampia nel corso della giornata su centro est regionale. Non si esclude qualche piovasco a ridosso delle Alpi Liguri in mattinata. Venti: Settentrionali moderati o tesi. Mari: Stirato sotto costa. Mosso al largo. Temperature: Stazionarie o in lieve aumento nei valori massimi. Mercoledì 17 schiarite prevalenti con velature o nubi medio alte in transito.