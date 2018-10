Concessioni, Autostrade smentisce Antitrust: “Non competente in materia”.

Genova. Dopo le dichiarazioni rese da Filippo Arena, segretario generale dell’Antitrust, sulla leicità dell’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione, arriva la smentita dell’azienda.

In una nota, infatti, Autostrade per l’Italia precisa che “non è corretta l’affermazione secondo cui non ci sarebbe stata una gara per l’affidamento della concessione. In realtà, in occasione della privatizzazione, la società fu affidata sulla base di una gara internazionale. Gara che riguardava la società concessionaria e non la concessione, essendo all’epoca concessionaria e concessione due oggetti coincidenti”.

Secondo Aspi, inoltre, l’Autority non avrebbe competenza in materia di appalti e gare. Ieri Arena aveva dichiarato che “sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori”, vale a dire Autostrade per l’Italia.