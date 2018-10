Commissario alla ricostruzione, Toti: “Gemme è quello giusto, no a nomi strampalati”

Genova. “Sto aspettando da Conte indicazioni su quali sono i percorsi che vogliono fare. Claudio Gemme lo abbiamo già detto è persona genovese e di curriculum. E per quanto ci riguarda nulla osta la sua nomina, anzi. Così come per altri nomi genovesi che ho sentito in queste ore circolare”. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti a margine della Festa della Lega a Genova a proposito della scelta del commissario alla ricostruzione.

“Il presidente Conte sa che per noi una persona che ha il curriculum e le capacità e che sia di Genova va benissimo. Ho detto a Gemme e a Conte quel che ho detto già molte volte. Ritengo che il commissario sarà in una situazione non facile per far partire i lavori e per portarli a termine nei tempi in cui questa città è questa regione si aspettano e che a Gemme, a Superman e a chiunque altro vorranno nominare non verranno fatti sconti perché riteniamo che in questo senso quel decreto parta col piede sbagliato”.

“Per quanto ci riguarda -ha concluso Toti – ci opporremo a tutti i nomi strampalati e daremo il nostro gradimento a quelli giusti e Gemme è quello giusto. Se la partita è ancora aperta dovete chiederlo al governo”.