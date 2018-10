Collisione tra portacontainer e traghetto a nord di Capo Corso, si teme un danno ambientale

Genova. A circa 28km a nord Est di Capo Corso un traghetto tunisino, l’Ulysses, e una portacontainer cipriota, la Vyrginia – entrambi erano partiti da Genova – sono entrati in collisione. E’ successo questa mattina, poco dopo l’alba. Lo scorso, nel quale non ci sono stati marittimi feriti, è però tenuto sotto controllo per la possibilità di danni ambientali. E’ scattato, infatti, il meccanico “ramogepol” che mette in collaborazione le forze dell’ordine francesi, italiane e quelle di Monaco.

La collisione ha provocato uno squarcio nello scafo di una delle navi. La perdita di sostante non è ancora chiara. A fornire tutte le informazione è il canale twitter della prefettura marittima, dal quale abbiamo tratto anche le immagini dello scontro.

“Una macchia è stata notata attorno a entrambe le navi”, si legge in un comunicato.