Cogoleto, entrano in fabbrica abbandonata e danno fuoco a copertoni. Denunciati dai carabinieri

Genova. La classica bravata sfuggita di mano, che poteva trasformarsi in tragedia. A Cogoleto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Arenzano hanno denunciato a piede liberto tre giovani di Genova per tentato incendio e invasione di terreni o edifici in concorso.

I ragazzi si sono introdotto all’interno di una fabbrica in stato di abbandono, e mediante l’utilizzo di una fiaccola a torcia da segnalazione, hannno dato fuoco a dei copertoni abbandonati, provocando un principio di incendio.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che la cosa degenerasse, mentre per i ragazzi sono scattate le denunce da parte dei carabinieri intervenuti sul posto.