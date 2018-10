Genova. Oggi andiamo al rifugio Sherwood, a Prato, in Val Bisagno, struttura che vede l’opera di tanti volontari preparati. Ma per quanto il rifugio sia un posto amato dagli animali, una vera famiglia è il destino che i nostri amici a quattro zampe meritano!

Cloude è un dolce cane di taglia media contenuta, proviene dalla Toscana. Molto probabilmente è stato abbandonato da un cacciatore e dopo essere stato trovato vagante è stato portato in un canile lager. In Toscana è difficile per un cane da caccia essere adottato come cane da compagnia quindi è stato portato qui in Liguria per potergli dare un’opportunità in più di trovare una casa. Cloude ha 6 anni, è estremamente dolce e buono con tutti. Cerca una famiglia dinamica vista la sua voglia di giocare e muoversi, è un cane molto attivo e allegro. Cloude non vede l’ora di trovare una bella famiglia a cui dare tanti bacini con la sua lunga lingua e da coccolare con la sua tenerezza.

Kira è una giovane lupa di circa 3 anni che proviene dalla Sicilia. Ha un passato da randagia ma è stata poi fortunatamente trovata da alcune volontarie che hanno iniziato a occuparsi di lei, accorgendosi delle sue condizioni di salute non ottimali. Dei volontari hanno quindi deciso di portarla al nord per poterle dare l’occasione di essere più facilmente adottata e aiutata. Dopo varie visite veterinarie le sue condizioni di salute sono molto migliorate anche se lo stress che le ha procurato il suo davvero difficile passato è ancora presente ma, grazie all’aiuto di volontarie ed educatori, migliora di giorno in giorno. Visto che il percorso di guarigione che sta affrontando da vera guerriera è destinato a terminare a breve, cerchiamo per lei una bella famiglia che possa donargli l’amore che nel suo difficile passato le è mancato. La sua bellezza e fierezza è lampante, il nostro consiglio come sempre è di venire a conoscerla e di innamorarsi di lei.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, chiamate il numero 349 71 82 222; vi aspettiamo presso il Rifugio Sherwood – NoiRandagi Onlus, Via Bavari 37 R. Mail: info@noirandagi.it