Chiavari, prende fuoco la cucina e la casa va in fiamme. Una persona intossicata

Genova. Nel primo pomeriggio di oggi, alle 13.30 circa, i vigili del fuoco di Rapallo, sono intervenuti a Chiavari, in corso Buenos Aires per incendio appartamento al primo piano.

Per cause in via di accertamento da parte della NIAT (Nucleo Investigativo antincendio territoriale), la cucina ha preso fuoco. Una persona è rimasta intossicata ed è stata trasportata all’ospedale Villa Scassi con l’elicottero Drago VF.

Il locale ha subito notevoli danni risultando inagibile e l’appartamento soprastante è temporaneamente interdetto fino alla verifica strutturale da parte dei tecnici. In appoggio alla squadra è intervenuto anche il supporto di Chiavari e il carro autoprotettori da Genova.