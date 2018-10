Chiavari: ciclista settantenne investito da un camion

Chiavari. Brutto incidente questa mattina per un uomo di 70 anni. Stava percorrendo via Piacenza quando, per cause ancora da chiarire, è stato investito da un camion.

Sul posto l’intervento della croce verde di Chiavari e dell’automedica Tango 1 del 118.

Per la dinamica dell’incidente, il codice assegnato inizialmente era stato un rosso, poi scalato a giallo. L’uomo ha subito un forte trauma cranico.