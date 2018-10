Certosa, Bucci: “Modifiche viabilità e bypass via Fillak per togliere il quartiere dall’isolamento”

Genova. “Stiamo lavorando ad alcune modifiche alla viabilità per collegare direttamente il quartiere di Certosa alla sponda destra del torrente Polcevera e a via 30 Giugno per togliere questa parte della città dall’isolamento”. Così il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci all’avvio dei lavori degli Stati generali dell’economia, organizzato dal Comune proprio a Certosa.

La zona, dal 14 agosto, è parzialmente isolata e la rete di imprese e commercio ha avuto un crollo di fatturato. No all’ipotesi di un ponte provvisorio lanciata da alcuni comitati di cittadini, “perché interferirebbe con altri lavori”.

Sì alla modifica del sensi di marcia sui ponti già esistenti sulla viabilità ordinaria, spiega Bucci. “Inoltre stiamo lavorando al bypass di via Fillak”. Si tratta della possibilità di realizzare una strada parallela alla via oggi in piena zona rossa, ricavandola da spazi ferroviari inutilizzati.

Gli Stati generali dell’economia sono stati organizzati dal Comune all’interno del Chiostro di San Bartolomeo di Certosa. “Una scelta che fa vedere che noi vogliamo essere vicini alla popolazione – continua Bucci – al fatto che vogliamo far vedere che della tragedia rimanga soltanto mi ricordo e nessun effetto sulla popolazione sulla città di Genova. È quello su cui abbiamo lavorato fino adesso”.

Ancora, sulla viabilità, “Ogni giorno abbiamo delle novità, in tre giorni, dico con un po’ di orgoglio, abbiamo cambiato la Valpolcevera. Ieri e oggi dati di traffico dicono chiaramente che c’è stata una mini rivoluzione”.