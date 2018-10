Centro storico, ubriaco su motocicletta rubata tenta la fuga nei vicoli. Rincorso e denunciato dalla polizia locale

Genova. Domenica sera alle 22,00, una pattuglia del primo distretto di Polizia Locale, impegnata in un servizio di controllo della circolazione, ha intimato l’alt ad un motociclista che era stato appena visto passare con il semaforo rosso nella via alpini d’Italia.

Il motociclista anziché fermarsi ha accelerato tentando di allontanarsi, ma è stato rapidamente raggiunto dalla pattuglia.

Bloccato dall’auto di servizio in via Andrea Doria, l’uomo ha abbandonato il motociclo per fuggire a piedi nei vicoli. Ancora una volta rincorso e bloccato, gli agenti lo hanno condotto presso il veicolo di servizio, dove hanno accertato che lo stesso si trovava in stato di ebbrezza e che il motociclo era stato rubato nello scorso mese di maggio.

L’uomo, un quarantaquattrenee italiano, è stato denunciato per ricettazione e il motociclo sequestrato per la successiva restituzione al legittimo proprietario.