Centro storico, pattuglione nel “ghetto”: 4 arresti, un negozio chiuso e 3 etti di droga sequestrata

Genova. Un blitz nel “ghetto”, tra Sottoripa, via Prè, via del Campo e Fossattello, con carabinieri, esercito e personale del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro. Un pattuglione di 30 agenti che ha setacciato la zona nell’ambito dell’operazione strade sicure.

Il risultato è stato l’arresto di quattro persone per spaccio di stupefacenti, un denuncia a piede libero per lo stesso reato, l’identificazione di 60 persone, e il sequestro di circa 300 grammi di sostanza stupefacente.

Ma non solo: sono stati controllati 5 esercizio commerciali, e sequestrati 12 chilogrammi di alimenti di provenienza estera non tracciati. Durante questa operazione, il titolare del locale, una gastronomia etnica, è stato scoperto non essere in regola con il permesso di soggiorno e con le leggi sul personale. Per questo motivo il locale è stato chiuso.