Centro storico, controlli e verifiche su esercizi commerciali. Sette negozianti sanzionati

Genova. La Polizia di Stato di Genova ha svolto ieri pomeriggio un servizio straordinario di controllo del territorio e di verifica amministrativa sugli esercizi commerciali del centro storico.

L’attività è stata coordinata dal Commissariato Prè, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine, una pattuglia mista Polizia-Esercito, due unità cinofile antidroga della G.dF. e personale del Reparto Vivibilità e Decoro della Polizia Municipale.

Nove i locali sottoposti a verifica in via Prè e in via del Campo, tra ristoranti, gastronomie etniche, parrucchieri e rivendite di oggettistica, quattro dei quali sono stati sanzionati per un totale di 8.358 euro. Nel retro di una gastronomia sono stati rinvenuti due piccoli involucri contenenti cocaina ed eroina, sequestrati a carico di ignoti.

Durante il servizio è stato contestato un verbale di 5.000 euro ad un venditore ambulante che commerciava in zona interdetta. Sequestrate 180 cassette di frutta e verdura che verranno devolute ad un ente benefico.