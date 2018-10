Cede un cornicione in via Balbi, intervento dei vigili del fuoco e traffico deviato

Genova. A causa della caduta di alcuni pezzi di un cornicione, nel tardo pomeriggio di oggi, via Balbi è stata chiusa al traffico per ordine della polizia municipale. La strada è stata chiusa, naturalmente, anche ai mezzi pubblici che sono quindi stati deviati in via Gramsci.

Il cedimento è avvenuto sul lato mare della via monumentale, quasi all’altezza di piazza Acquaverde e alla stazione Principe.

Sul posto vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’edificio e polizia municipale per regolare il traffico. Non si segnalano feriti.