“Caso Entella”, la Società Economica di Chiavari lancia una raccolta firme

Chiavari. Una raccolta firme che “possa fare sentire alla società e alle autorità preposte alla risoluzione di questo incresciosa situazione di stallo, il peso di una collettività che supporta la propria realtà sportiva, in attesa di tornare a vederla giocare nella categoria che merita”. L’ha lanciata la Società Economica di Chiavari per il “caso Entella”.

“Senza voler entrare nel merito della questione tecnica – si legge nella nota – alla vigilia del pronunciamento del Tar, riguardo alla sentenza del collegio di garanzia del Coni di riammettere la squadra in serie B, sentenza impugnata da Federcalcio, la Società Economica vorrebbe sottolineare come la squadra biancoceleste rappresenti un importante patrimonio storico e culturale della città e nondimeno, grazie al lavoro portato avanti negli ultimi anni, culminato con l’ingresso in Serie B, un’altrettanto importante risorsa economica, con un indotto significativo collegato alla società sportiva”.

Il consiglio di presidenza e tutti i suoi soci hanno dunque deciso di avviare una raccolta di firme fra la cittadinanza: “Per sostenere la squadra di casa, facendo sentire alla Società, ai giocatori e alle loro famiglie, il giusto riconoscimento e supporto, per una realtà che si è saputa distinguere per integrità e determinazione, sempre lavorando all’ottenimento dei risultati sportivi in maniera corretta, senza dimenticare il senso di responsabilità dimostrato nel proporsi come esempio di fair play e trasparenza, un modus operandi che deve rendere la città di Chiavari orgogliosa e riconoscente”.

L’invito è di recarsi negli uffici della segreteria della Società Economica, in via Ravaschieri.