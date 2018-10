Casalino “Mai stata volontà di offendere le vittime, chiedo scusa”. Opposizione all’attacco: “Conte lo allontani”

Genova. Sento di dover chiedere scusa per l’effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c’è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l’uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo di questa tragedia”. Lo afferma in una nota il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino intervenendo dopo la diffusione del suo audio dello scorso 16 agosto.

Ma il ciclone della polemica ha appena iniziato a travolgerlo: sono in molti, moltissimi, a chiederne le dimissioni. Anzi, il licenziamento: tutte le forze politiche di opposizioni, da Forza Italia al Pd chiedono un passo indietro del porta voce di Conte, che se non prendesse provvedimenti sarebbe, secondo alcuni, da considerarsi “complice”.

Non commenta invece Salvini, che ai giornalisti ricorda di essere a Genova “Per risolvere i problemi non per parlare di nuovi”, mentre il ministro Toninelli, oggi in Calabria, ha commentato che “delle parole degli altri, soprattutto degli audio rubati, sinceramente me ne frego altamente”.

Duro anche l’ordine dei giornalisti, che è entrato nella polemica: “Il nuovo audio di Rocco Casalino, questa volta sul crollo del ponte di Genova che gli avrebbe rovinato il Ferragosto, rende chiara e lampante, nel caso vi fosse ancora qualche dubbio, la ragione per la quale i 5 Stelle lavorano all’abolizione dell’Ordine dei giornalisti e provano a mettere ai margini giornali e giornalisti, additandoli come nemici del popolo. Il loro problema è cancellare quelle notizie che, come le vergognose performance di Casalino, possano danneggiare la loro immagine e una narrazione dell’Italia tutta lustrini e paillettes, lontana anni luce dalla realtà di ogni giorno”. Lo affermano, in una nota, Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, e Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.