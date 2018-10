Genova. Difficoltà nella difficoltà nel corso delle operazioni di recupero dei beni personali degli sfollati di ponte Morandi.

L’inquilino di uno degli appartamenti interessati, questa mattina, dai primi sgomberi, non ha potuto recuperare quasi nulla, nel corso delle due ore concesse, perché l’abitazione, in via Porro, era completamente allagata.

Il problema è legato alla tracimazione di alcune cisterne e potrebbe interessare altre case. Nonostante l’aiuto dei vigili del fuoco, il cittadino ha dovuto rinunciare, per ora, a riempire i 50 scatoloni messi a disposizione.

A riportare l’accaduto il presidente del comitato degli sfollati, Franco Ravera.