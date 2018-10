Carignano, potenziati due attraversamenti pedonali. Pannelli luminosi e nuove pitture sul manto stradale

Genova. Nei giorni scorsi interventi migliorativi sono stati completati in corso Armellini, davanti all’ospedale Evangelico in Circonvallazione a monte, e, a breve, sono previsti cantieri per la segnaletica in via Assarotti.

L’assessore alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale Stefano Balleari segnala che, in questo ultimo fine settimana, sono stati potenziati due attraversamenti pedonali in via Corsica, all’altezza delle fermate dei bus AMT e vicino alla Chiesa del Sacro Cuore e San Giacomo.

“Molte – sottolinea Balleari – erano state le richieste dei residenti del quartiere per un miglioramento della visibilità, spesso compromessa dalle chiome delle imponenti alberature, della segnaletica stradale in una zona molto frequentata, anche per la sua vicinanza all’ospedale Galliera. Un palo a sbraccio con pannelli luminosi per la segnaletica verticale e le pitture ad alte prestazioni di rifrangenza per la segnaletica orizzontale rendono oggi più sicuro l’attraversamento della strada ai pedoni e più visibile agli automobilisti l’intera carreggiata”.

La predisposizione della doppia illuminazione dedicata, posta ai due lati dell’attraversamento, ha completato l’intervento nell’area.

(foto di Laura Puppo)