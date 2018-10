Cannabis terapeutica, scorte ancora per un mese. Ma l’istituto farmaceutico militare aumenterà la produzione

Genova. Le scorte per i pazienti in cura negli ospedali liguri dovrebbero bastare ancora per un mese, ma la cronica penuria potrebbe finire, forse: l’esercito potrebbe aumentare la produzione e le importazioni.

A chiedere un aggiornamento sulla questione il consigliere Gianni Pastorino (Rete a Sinistra&liberaMENTE Liguria) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dal collega di gruppo Francesco Battistini, in cui ha chiesto alla giunta di assicurare ai pazienti in cura un regolare, corretto e sufficiente utilizzo dei preparati a base di cannabis terapeutica e quali sono i rapporti di Regione e Istituto Farmaceutico Militare di Firenze con le multinazionali produttrici di cannabis terapeutica.

A rispondere l’assessore alla sanità Sonia Viale, che ha rassicurato, almeno momentaneamente, sulle scorte, e ha inoltre annunciato che, a seguito delle richieste, la produzione gestita dallo stato italiano dovrebbe aumentare, come anche la programmazione delle importazioni.