Genova. Baracche e tende in salita Cappuccini, questa mattina, sono state distrutte dalle ruspe di Amiu e del Comune di Genova. Sgomberato un campo nomadi abusivo a Campi, vicino a una zona privata industriale.

La polizia locale, coadiuvati da quella di stato, hanno agito questa mattina. Nell’accampamento vivevano una ventina di persone, tutte di nazionalità rumena, tra cui anche alcuni bambini e comunque minorenni.

Le condizioni di igiene del campo erano pessime. In corso ora la bonifica. Le famiglie sgomberate saranno ospitate in albergo per una settimana a spese del Comune poi dovranno trovare una sistemazione. I servizi sociali prenderanno in carico i casi dei minori.