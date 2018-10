Campionati di rugby: i risultati del fine settimana

Genova. Ultimo fine settimana di ottobre all’insegna del maltempo; qualche confronto è stato rinviato per impraticabilità del campo.

In Serie A il Cus Genova, dopo la battuta d’arresto nel derby di Recco, è ritornato alla vittoria al Carlini sul Parabiago e si piazza al terzo posto assoluto. Campionato comunque equilibrato ed imprevedibile, con una Pro Recco sconfitta ancora una volta di misura a Segrate dall’ASR Milano, e domenica prossima importanti appuntamenti nella quarta giornata con il Recco che ospiterà l’Accademia e il Cus Genova a Cascina Nuova con il Settimo Torinese. Poi di seguito la Serie A osserverà la lunga pausa novembrina per riprendere il 2 dicembre con la quinta giornata.

In Serie B l’Amatori Genova è stato ancora sconfitto a Bergamo ed ora occupa il fanalino di coda del girone. Savona sugli scudi in C1 con vittoria al Cravino di Pavia, dove l’anno scorso fu sconfitto, e primato in classifica, con i cadetti del Cus Genova fermi per partita rinviata.

SERIE A GIRONE 1 (III GIORNATA)

CUS Genova – Parabiago 24/15

Accademia Ivan Francescato – Sitav Lyons Piacenza 10/26

Edilnol Biella – TK Group Torino 20/18

A.S.R. Milano – Tossini Recco 15/13

Itinera CUS Torino – CUS Milano 41/7

CLASSIFICA: Lyons Piacenza punti 13, CUS Torino 11, CUS Genova 10, Biella ed A.S.R. 9, Parabiago e Recco 7, Accademia FIR 6, CUS Milano 5, VII Torino punti 1.

SERIE B GIRONE 1 (III GIORNATA)

Bergamo – Amatori Genova 25/12

Amatori Capoterra – Sertori Sondrio 61/17

I Centurioni Lumezzane – Amatori&Union Milano 55/7

Tutto Cialde Lecco – Varese 29/15

Everest Piacenza – Nordival Rovato 15/15

Monferrato – Probiotical Amatori Novara 20/8

CLASSIFICA: Monferrato punti 14, Rovato e Piacenza punti 12, Lecco 11, Capoterra 10, Centurioni Lumezzane 9, Bergamo 6, Varese 5, Sondrio 4, Novara e Amatori&Union Milano 1, Amatori Genova 0.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 (III GIORNATA)

CUS Pavia – Savona 10/20

Union Riviera – CUS Genova/B (rinviata)

Moncalieri – CUS Torino/B 12/38

CLASSIFICA: Savona punti 13, CUS Genova/B punti 10, CUS Pavia e Union Riviera 5, Moncalieri 0, CUS Torino/B – 2.

SERIE C/2 GIRONE 2 LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)

CUS PO – R.C. Spezia 7/32

CFFS Cogoleto – Golfo dei Poeti Spezia (Cffs Cogoleto ha rinunciato) **

Pro Recco/B – Lions Tortona (rinviata)

Monferrato/B in sosta.

CLASSIFICA: R.C. Spezia punti 15, Golfo dei Poeti Spezia 4, Monferrato/B, CUS PO e Recco/B 1, Lions Tortona 0, Cffs Cogoleto – 8.

** Per l’assegnazione punti si attende in settimana esito Giudice Sportivo.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (IV GIORNATA)

Viadana – FTGI Embriaci 20/5

Calvisano – A.S.R. Milano 8/12

CUS Torino – Nordival Rovato 21/26

Tecnikabel Torino – Tutto Cialde Lecco 20/26

CUS Milano – Monferrato n/d

CLASSIFICA: A.S.R. e Rovato punti 19, Viadana 14, Lecco 13, FTGI Embriaci 10, Calvisano 8, CUS Milano 5, VII Torino 2, CUS Torino 1, Monferrato 0.

UNDER 18 TERRITORIALE GIR. 2 (IV GIORNATA RITORNO)

FTGI Rugby Ligues1 – Moncalieri (rinviata)

Rivoli – Cuneo Pedona 25/26

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 punti 15, Cuneo 10, Rivoli 7, Moncalieri 6.

Volvera si è ritirato dal campionato.

UNDER 18 GIR. TERRITORIALE GIRONE 3 (I GIORNATA/RITORNO)

F.T.G.I. Rugby Ligues/2 – Amatori Genova (n/d)

FTGI Embriaci/2 – Union Riviera 7/33

CLASSIFICA: Union Riviera punti 17, FTGI Rugby Ligues/2 punti 14, FTGI Embriaci/2 5, Amatori Genova 1.

UNDER 16 GIRONE 1 ELITE (III GIORNATA)

Province dell’Ovest – Franciacorta 5/24

Bergamo – CUS Milano 5/27

Calvisano – A.S.R. Milano 17/13

Jr Brescia – VII Torino 38/10

Amatori&Union Milano – Rho 21/17

CLASSIFICA: Jr Brescia punti 15, Franciacorta 14, CUS Milano 10, Amatori & Union e Calvisano 9, Rho 7, A.S.R. 6, VII Torino 5, Bergamo e Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 16 GIR. TERRITORIALE LIGURIA/PIEMONTE (III GIORNATA)

Black Herons Acqui Septembrium – Amatori Genova 17/66

FTGI Marengo – FTGI Rugby Ligues/1 0 /83

CUS Genova – Union Rugby Riviera 50/0

CLASSIFICA: FTGI Rugby Ligues/1 punti 15, Amatori Genova e CUS Genova 10, Union Riviera ed Acqui 5, FTGI Marengo 0.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 1 (III GIORNATA)

CUS Torino – Moncalieri 24/20

Volvera – Monferrato 0/62

FTGI Rugby Ligues/2 – Chieri 14/25

CLASSIFICA: CUS Torino e Monferrato punti 15, Moncalieri 10, FTGI Rugby Ligues/2 e Chieri 5, Volvera punti 0.

UNDER 14 FASE PRELIMINARE (V GIORNATA)

Triangolare: CUS Genova/2 – Amatori Genova 19/0, Pro Recco – Amatori Genova 33/0, CUS Genova/2 – Pro Recco 42/0

Imperia – Savona 63/17

Nella foto: Cus Genova contro Pro Recco Under 14 (foto Fabrizio Ghini)