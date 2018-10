Camion dei rifiuti in fiamme al deposito Amiu di Bolzaneto, intervento dei vigili del fuoco

Genova. La scorsa notte, intorno alle 0.30, i vigili del fuoco di Bolzaneto sono intervenuti in via Sardorella, presso il deposito Amiu di rifiuti riciclabili, per l’incendio di un compattatore.

Per cause in via di accertamento il cassone ha preso fuoco.

Dopo aver scaricato il materiale infiammato si è provveduto a raffreddare il cassone per preservare il camion e a smassare e spegnere il contenuto. Nessun ferito.