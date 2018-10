Cade sulla scogliera dalla passeggiata di Nervi: è grave al San Martino

Genova. Un uomo di circa 60 anni è caduto questa mattina dalla passeggiata del lungomare di Nervi.

Per cause ancora da accertare è scivolato ed ha fatto un volo di quattro metri precipitando sugli scogli. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale San Martino.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare le cause dell’incidente.