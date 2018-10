Bucci vorrebbe rinunciare ai 200 mila euro da commissario e annuncia: “Eviterei esplosivo, basta macerie”

Genova. “Ho intenzione di rinunciare ai 200 mila euro previsti dal decreto per l’incarico di commissario straordinario, ma bisogna capire se è possibile, quando ne sarò certo lo annuncerò pubblicamente”, così il sindaco di Genova a margine della presentazione della partita amichevole tra le nazionali di calcio di Italia e Ucraina del prossimo 10 ottobre allo stadio Luigi Ferraris. “Se potrò, rinuncerò al compenso – ha detto – mantenendo naturalmente quella che sarà la copertura assicurativa prevista”.

“Il primo impegno da commissario è costruire un team di lavoro efficiente che possa servire per raggiungere gli obbiettivi, – ha continuato Bucci – dopodiché dobbiamo continuare il confronto con il governo per valutare i ritocchi da apportare al decreto e dopodiché iniziamo a parlare con le aziende che possano ricostruire il ponte, capire chi vuole lavorare, come vuole lavorare, mettere assieme i progetti, entro qualche settimana potremo avere qualche dettaglio in più su quale progetto e quale tipo di ponte sarà realizzato”.

Bucci conferma: 12 -16 mesi per demolire il viadotto e realizzarne uno nuovo. “Ed è vero, preferirei evitare al massimo le esplosioni, anche se l’abbattimento della pila 10, quella sopra le case, sarebbe molto più veloce se effettuato con microcariche”. Il sindaco non ne fa una questione tecnica ma simbolica: “Vedremo tutte le offerte delle aziende che proporranno il progetto, ma io credo che vedere delle macerie non dia un effetto positivo”.

Sul tema dei monitoraggi, imminente la riapertura della via 30 giugno, la strada di sponda destra lungo il torrente Polcevera. “I sensori ci dicono che siamo a posto – ha affermato Marco Bucci – quindi non appena il gip darà il via libera possiamo bonificare e aprire la strada, per i monconi sulla parte est invece ci serve ancora un po’ di tempo per capire come muoversi”.