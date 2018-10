Bucci commissario, Toti: “Scelta di buon senso, ora lavoriamo insieme per cambiare decreto”

Genova. “Il sindaco commissario per la ricostruzione del #pontemorandi, il governatore commissario per il superamento dell’emergenza. Comune e Regione continueranno a lavorare insieme, come hanno fatto in queste settimane, per risolvere i problemi di Genova e della Liguria”. Lo ha detto il governatore Toti su facebook.

Secondo il governatore-commissario si tratta di “una scelta di buon senso, una collaborazione che ha portato già ottimi risultati. Ora lavoriamo tutti insieme per modificare il Decreto Genova e inserire tutte le norme e i fondi che ci servono”.

“In bocca al lupo Marco, noi siamo al tuo fianco” conclude Toti.