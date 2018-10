Brin, riconosciuto da carabiniere fuori servizio, viene beccato mentre prova a rubare nello zaino di passeggero

Genova. Nel corso della serata di ieri, all’interno della metropolitana “Brin” un Carabiniere in forza alla Stazione di Maddalena, libero dal servizio, traeva in arresto in flagranza di reato un cittadino algerino.

L’uomo, di circa 35 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato riconosciuto dal militare perchè noto alle forze dell’ordine come borseggiatore seriale.

Dopo un breve pedinamento, infatti, veniva osservato mentre tentava di portare via da uno zaino indossato da un uomo oggetti di valore. Fermato con le mani nel sacco, è stato arrestato.