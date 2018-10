Borzoli, in via Forte Monte Guano istituito senso unico, verso Coronata al mattino, verso Borzoli dopo le 16

Genova. Per cercare di migliorare la situazione di caos che sta interessando, dal 14 agosto, per la chiusura di molte strade tra Valpolcevera e il centro, la zona di Borzoli, il Comune di Gennova – il 1 ottobre – ha emesso un’ordinanza che regola il traffico in due arterie secondarie, piccole strade che, però, ultimamente erano state prese d’assalto come scorciatoie.

Ecco cosa cambia: in via Fratelli Coronata, nel tratto compreso tra via Borzoli e via Forte Monte Guano, nonché in via Forte Monte Guano nel tratto tra via Fratelli Coronata e la località testa di Cavallo, è stato istituito il senso unico con direzione di marcia Borzoli—>Coronata dalle 7 alle 16, e in direzione Coronata—>Borzoli dalle 16 alle 7.

Contestualmentre, all’interno degli orari in cui sono vigenti i sensi unici, resta comunque valida l’ordinanza che, dal 18 settembre, istituisce un’apposita isola scolastica di divieto di circolazione nelle strade in oggetto.