Borgoratti, la passerella di via del Borgo sarà abbattuta e ricostruita “non più compatibile con normativa”

Genova. Non più a norma rispetto al piano di bacino, le cui regole sono state recentemente aggiornate, presto sarà abbattuta e ricostruita.

A dirlo l’assessore ai lavori pubblico Paolo Fanghella, durante la discussione in consiglio comunale riguardo la manutenzione stradale di via Torricelli, a Borgoratti.

La passerella che ha funzione pedonale, infatti, non è più compatibile con le normative in termini di sicurezza, per via del franco idraulico troppo basso. Sarà sostituita con una a norma. Al momento, però, le tempistiche per i lavori non sono ancora state stabilite