Bolzaneto, lavori sul ponte San Francesco, sospesa erogazione acqua il 10 ottobre

Genova. I lavori di modifica della rete di distribuzione connessi alla ristrutturazione delle viabilità del ponte San Francesco, a Bolzaneto, provocheranno qualche disagio per alcune utenze.

Lo comunica Iren Acqua.

Il giorno mercoledì 10 ottobre 2018 dalle 7 alle 17, sarà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie: via al Santuario di Nostra Signora della Guardia, via Ugo Polonio, largo Silvio Gandolfo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.