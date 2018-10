Bogliasco, smaltisce scarti legnosi “speciali” con un falò. Denunciato dai carabinieri forestali

Genova. Ieri pomeriggio il personale della Stazione dei Carabinieri Forestali di Rapallo, nel comune di Bogliasco, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria il titolare di una falegnameria per il reato di combustione illecita di rifiuti.

Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, nei pressi di un centro abitato, i militari coglievano in flagranza il falegname nell’atto di smaltire con un falò rifiuti speciali da lavorazione del legno, pratica vietata dalla normativa ambientale vigente.

Gli scarti legnosi, contenendo sostanze sintetiche quali colle e vernici, attraverso la combustione emettono nell’ambiente sostanze tossiche per la salute umana e per tale motivo vanno smaltiti in impianti autorizzati.