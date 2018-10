Bogliasco. Comincia con una convincente e netta vittoria il cammino del rinnovato Bogliasco Bene in campionato. Alla Vassallo le ragazze condotte da Mario Sinatra travolgono 14-4 la matricola Velletri incamerando i primi 3 punti della stagione.

Gara subito in discesa per le levantine avanti già dopo meno di un minuto con capitan Rambaldi. Poco dopo arrivano anche le prime gioie bogliaschine per le nuove Dance e Cuzzupè, le cui segnature vengono inframmezzate dall’acuto di Millo. Le ospiti provano a rialzare la testa a cavallo della prima sirena dimezzando lo svantaggio con Bagaglini e Clementi ma il ritorno delle liguri firmato Maggi, Dance e Bettini le rispinge a meno 5 a metà gara.

L’incedere del Bogliasco non conosce sosta neppure nel terzo tempo quando la porta di Malara resta inviolata e il divario aumenta di altre quattro reti grazie ai gol di Rogondino e Millo e alla doppietta di Rambaldi. Le laziali ritrovano il sorriso solo nell’ultimo quarto con la doppietta di Clementi ma il passivo aumenta per loro fino al meno dieci finale dopo le segnature di Millo, Zerbone e Dance. Il finale tranquillo permette a Sinatra di dare spazio a tutte le ragazze a sua disposizione, compresa il secondo portiere Elena Falconi.

“Possiamo dire: buona la prima! – commenta a fine gara coach Sinatra – Anche se non tutto è andato per il meglio. Abbiamo commesso tanti errori e sicuramente possiamo far meglio in fatto di attenzione. Però bisogna ricordare come per molti di noi la partita di oggi rappresentava l’esordio in A1 ed è normale che ci fosse un po’ di agitazione e di emozione. La squadra comunque c’è e ora avremo due settimane di tempo per prepararci al meglio al prossimo impegno di campionato”.

Il tabellino:

Bogliasco Bene – F&D H2O Velletri 14-4

(Parziali 4-1, 3-1, 4-0, 3-2)

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchi, Zerbone 1, Cuzzupè 1, Santinelli, G. Mi 3, Maggi 1, Rogondino 1, Bettini 1, Rambaldi 3, Mauceri, Dance 3, Falconi. All. Sinatra.

F&D H2O Velletri: Minopoli, De Cuia, Pustynnikova, De Marchis, Zenobi, Rosini, Amedeo, De Vincentiis, Colletta, Clementi 3, Centanni, Bagaglini 1, Meccariello. All. Di Zazzo.

Arbitri: Alfi e Pascucci.

Note. Uscite per limite di falli Cuzzupè nel terzo tempo e Millo nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 0 su 2 più 1 rigore segnato, F&D H2O 1 su 12.