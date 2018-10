Bogliasco: fuori dalla Coppa Italia ma con tante buone indicazioni

Bogliasco. Termina al primo turno l’avventura delle ragazze Bogliasco Bene in Coppa Italia. Nel raggruppamento di Padova le biancazzurre chiudono la fase iniziale della seconda competizione nazionale con tre sconfitte ed una vittoria, dovendo rinunciare anticipatamente alla corsa verso la coccarda tricolore.

A conti fatti la gara decisiva è stata la prima, quella persa 14-12 contro Milano venerdì sera. Ieri erano poi arrivate la vittoria netta con Verona (16-8) e la sconfitta (12-6) nel primo derby di stagione con il Rapallo. Questa mattina infine il ko (13-9) con le padrone di casa del Plebiscito.

Nonostante l’eliminazione Mario Sinatra può comunque sorridere per le molte indicazioni positive arrivate da una squadra giovanissima, che per la prima volta si è trovata a giocare assieme contro alcune delle avversari più quotate del panorama nazionale. “Non abbiamo passato il turno, è vero – ammette il tecnico ligure -. Ma francamente questo è l’ultimo aspetto che tenevo in considerazione. Siamo cambiate tanto e ringiovanite profondamente eppure la squadra ha dimostrato di avere una buona personalità. Da questa tre giorni ho ottenuto alcune indicazioni importanti. Ovviamente commettiamo ancora qualche ingenuità di troppo ed è soprattutto su questi aspetti che dovremmo lavorare. Tuttavia sono convinto che le basi per fare bene ci siano tutte“.

Di seguito i tabellini.

Bogliasco Bene – Kally NC Milano 12-14

(Parziali: 2-5, 4-4, 3-3, 3-2)

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchiere 1, Zerbone 2, Cuzzupè, Santinelli, G. Millo 5 (1 rig.), Maggi, Rogondino 2 (1 rig.), Bettini, Rambaldi 2 Guidasci, Crovetto, Dance, E. Falconi. All. Sinatra

Kally NC Milano: Imperatrice, Apilongo 4, Crudele 1, Gitto 1, A. Repetto 1, Fisco, Kuzina 3, Amoretti, Gragnolati 1, Vukovic 2, Murer, L. Repetto 1, Tamborrino. All Binchi

Arbitri: Baretta e Navarra

Note: uscite per limite di falli Fisco (NC Milano) nel terzo tempo, Gitto (NC Milano), Vukovic (NC Milano) e Repetto (NC Milano) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 6/16 + 2 rigori e NC Milano 5/9

CSS Verona – Bogliasco Bene 8-16

(Parziali: 3-5, 1-2, 2-5, 2-4)

CSS Verona: C. Mattioni, Bartolini 1, Peroni, Russo, Borg 2, Castagnini, Braga, Parna 1, S. Mattioni, Prandini 2, Verzini 2, Lonardi, Carli. All. Zaccaria

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchiere 1, Zerbone 2, Cuzzupè 3, Santinelli, G. Millo, Maggi 3, Rogondino 2, D. Bettini 3, Rambaldi 1, Crovetto, Dance 1, E. Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Baretta e Scappini

Rapallo – Bogliasco Bene 12-6

(Parziali: 2-2, 6-0, 2-0, 2-4)

Rapallo: Lavi, Zanetta 1, Viacava, Avegno 3 (1 rig.), Marcialis, Gagliardi 2, Giustini, A. D’Amico, Emmolo 3, Zimmerman 2, A. Genee, A. Cocchiere 1, Bianco. All. Antonucci

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchiere 1, Zerbone, Cuzzupè 1 (rig.), Santinelli, G. Millo 2, Maggi, Rogondino 1, Da. Bettini, Rambaldi 1, Crovetto, Dance, E. Falconi. All. Sinatra

Arbitri: Navarra e Bensaia

Note: uscite per limite di falli Zimmerman (R) e Rogondino (B) nel quarto tempo

Bogliasco Bene – Lantech Longwave Plebiscito 9-13

(Parziali: 4-3, 1-4, 1-4, 3-2)

Bogliasco Bene: Malara, T. Cocchiere, Zerbone, Cuzzupè, Santinelli, G. Millo 1, Maggi 1, Rogondino 2, Bettini 3 (1 rig.), Rambaldi 1, Crovetto, Dance 1, Falconi. All. Sinatra.

Lantech Longwave Plebiscito: Teani, Barzon 5 (1 rig.), I. Savioli, Gottardo 1, Queirolo 1, Casson 2, A. Millo 1, Mazzolin 1, Grab 1, Ranalli 1, Meggiato, Cardillo, Giacon. All. Posterivo S.

Arbitri: Baretta e Bensaia.

Superiorità numeriche: Bogliasco 3/11 + 1 rigore, Padova 3/10 + 1 rigore.

Note: uscite per limite di falli Casson e Cardillo (P) nel quarto tempo; Cocchiere (B) espulsa per gioco scorretto nel secondo tempo.

La classifica finale del girone A: Plebiscito Padova 12, Rapallo Pallanuoto 9, Kally Milano 6, Bogliasco Bene 3, CSS Verona 0.