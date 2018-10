Boccadasse devastata, il borgo “gioiello” di Genova è irriconoscibile

Genova. La spiaggia non esiste più, al suo posto rocce sbattute da una violenza indicibile. Boccadasse, il borgo tanto amato dai genovesi e non solo, ha vissuto una notte davvero difficile a causa della mareggiata storica che si è abbattuta sulla costa ligure.

La situazione, in mattinata, è quella che si vede nell’immagine in apertura, ma nella notte non sono stati solo gli arredi urbani, la spiaggia e le barche a vedersela brutta. Praticamente distrutto il moletto di Ponente, le barche sono state sbattute ovunque. Allagate le attività al piano terra.

Una persona, abitante al primo piano di una delle case che si affacciano proprio sulla spiaggia, è stata evacuata dai vigili del fuoco tramite scala a ganci dal piano superiore.

Tanti questa mattina i volontari che sono giunti sul posto per cercare di dare una mano agli abitanti del borgo mentre le onde del mare continuano a schiaffeggiare ciò che resta della piccola ansa dei genovesi.