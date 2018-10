Genova. Prima gara casalinga e prima vittoria stagionale per il Basket Pegli, realtà sostenuta da Porto Petroli, in Serie C Silver, dove Mozzone e compagni dimostrano grande carattere contro un’Ospedaletti mai doma. I rivieraschi provano costantemente a far valere il vantaggio fisico e la maggiore esperienza sui padroni di casa. Gli arancioblu però tramite una grande energia e un buono spirito di sacrificio in difesa conquistano 5 punti di vantaggio all’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi la zona degli ospiti inguaia un po’ i padroni di casa che alternando buoni attacchi a qualche scorribanda non sempre necessaria riesce a portare a casa i primi due punti della stagione.

Alla vittoria dei “grandi” della prima squadra in C Silver, si accodano anche la Under 16 Eccellenza corsara a Galliate e la Under 18 femminile che dilaga in casa contro il Meeting per 97 a 38. Intensità in difesa, contropiede e voglia di collaborare in attacco, per le ragazze guidate da coach Ezio Torchia nella seconda partita del campionato Under 18. Alcuni esordi, alcune ottime conferme, tanta energia da parte di tutte. Si parte pronti via con un parziale subito importante e per il resto dalla gara si procede allo stesso ritmo e con la stessa volontà. Ottime le prove delle nuove arrivate Irene ed Elisa e della rientrante Cha. Veramente belle alcune giocate in campo aperto e per l’occupazione degli spazi e per le soluzioni trovate.

Emozionante vittoria per l’Under 16 del Basket Pegli nel campionato Eccellenza che passa al palasport di Galliate segnando il canestro vittoria del sorpasso a 24 secondi dalla fine. La gara parte in salita con la formazione casalinga molto ispirata che riesce a piazzare il primo break importante, a nulla serve il time out di coach Conte dopo pochi minuti, il primo quarto termina 20-10 per i verdi di Galliate. Con un grande lavoro difensivo e con un diverso piglio offensivo, gli arancio-blu riprendono in mano la situazione, 8-21 il parziale del quarto e si va all’intervallo 28-31 per i pegliesi. Il terzo quarto inizia con le repentine penetrazioni ospiti che provano la fuga, Galliate non ci sta e mette a segno un mini break, l’intensità e il ritmo salgono e con loro anche gli errori da ambo le parti, al suono della terza sirena è 35-39. In un clima molto acceso inizia l’ultima frazione, Pegli sembra averne di più e dopo qualche minuto d’equilibrio riesce a raggiungere con una tripla, nata da un’ottima azione corale offensiva fatta di penetrazioni e passaggi d’uscita, il +10 a 2′ minuti dalla fine. La gara sembra finita, ma non è cosi. Il provvidenziale time-out dei padroni di casa rinvigorisce la squadra biancoverde che con 4 triple riesce a superare gli avversari; a 34 secondi dalla fine, con un pubblico di casa incontenibile, siamo 55-54. Immediato il time out di coach Conte che disegna , forse l’ultimo attacco della partita per gli arancio-blu. Azione ben eseguita che libera sotto canestro Giacomo Devoto che non sbaglia. Ancora un time-out, Pegli chiude tutti gli spazi, a Galliate resta un tiro forzato che si spegne sul ferro. 55-56 ed è vittoria bluarancio.

A fine gara coach Mario Conte afferma: “Usciamo con 2 punti da una partita difficilissima, in un clima infuocato ed una squadra di casa mai doma e sempre pronta a reagire. Bravi ai ragazzi che sono riusciti a tenere alta la concentrazione anche in un momento difficile e concitato come l’ultimo il nostro ultimo time-out che ci vedeva sotto nel punteggio e con ormai pochi secondi da giocare, sono riusciti a riprodurre in campo quello chiesto. Finalmente è finito questo mini-ciclo dove abbiamo giocato 4 gare in 9 giorni, adesso abbiamo una settimana intera per lavorare prima della prossima gare e possiamo mettere a punto quello che è emerso in queste partite e continuare il nostro percorso di crescita”.

Il prossimo appuntamento è al Palasharkers domenica 21 ottobre ore 18 contro Oleggio Junior Basket.

Di seguito i tabellini.

Serie C Silver

Pegli – Ospedaletti 77-69

13-13, 35-30, 53-48

Pegli. Moggio 2, Penna 2, Zaio A 7, Brichetto M 7, Gottingi 14, Nowakowski ne, Nsesih 9, Ferro, Mozzone A 13, Bochicchio, Zaio M 23. All. Costa Ass. Ambrosini – Miragliotta.

Ospedaletti. Gilardino 8, Tevetria 20, Carlucci, Colombo 28, Michelis 1, Olivari 7, Formica 4, Vivo, Cologgi. All. Lupi Ass. Archimede

Under 16 Eccellenza

Basket Galliate – Basket Pegli 55-56

20-10, 8-21, 7-8, 20-17

Basket Galliate: Colombi 17, Quattrocchi 6, Zuliani, Pollastro S. 6, Vella 10, Pollastro A., Boni, Nobili, La Micela 9, Menocchio, Mazzaferro ne, Cardani 5.

Basket Pegli: Augliera 11, Miragliotta ne, Ventura 10, Pescarolo ne, Crocco, Facco 3, Devoto 11, Bruzzone 9, Notari 4, Bertagna, Vagnati 3, De Natale 8. All. Conte