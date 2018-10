Bargagli, Luca Cappanera: “Avevamo bisogno di sbloccarci”

Genova. Il campionato chiedeva al Bargagli, autore di un inizio stagione in sordina, di battere un colpo ed i valligiani hanno recepito al meglio il consiglio, rifilando sei reti (in trasferta) al Borgo Rapallo.

“Avevamo bisogno di sbloccarci – afferma mister Luca Cappanera – lo abbiamo fatto al termine di una buona partita, nella quale sono andati a rete tutti gli attaccanti, che ho a disposizione e questo mi rende molto soddisfatto”.

“Purtroppo in questo iniziale scorcio di stagione abbiamo sofferto qualche assenza importante a livello difensivo – continua l’ex trainer del Cogoleto – ma la gara odierna è una prova di gruppo non indifferente, un segnale che abbiamo dato a noi stessi ed al campionato. E’ un campionato difficile, molto equilibrato, dove occorre essere sempre al massimo per venire a capo delle tante buone compagini presenti nel girone”.

La Praese ed il Torriglia stanno volando…

“La Praese ha sempre vinto, senza mai subire goal e ciò la dice lunga sulla bontà del loro impianto di gioco, il Marassi ha un organico di prim’ordine, e anche Torriglia e Cogoleto sono partite con il piede giusto”.

Anche voi siete molto forti e Cardillo è giocatore in grado di “spaccare” le partite…

“Cardillo è un lusso per la categoria, ma dobbiamo crescere per capire meglio la nostra dimensione”.