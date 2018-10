Barcellona, nave della compagnia genovese Gnv abbatte una gru e provoca incendio in porto

Barcellona. Un traghetto ro ro della compagnia genovese Gnv, l’Excellent, questa mattina ha abbattuto una gru nel porto di Barcellona provocando l’incendio della gru stessa e di quattro container. La colonna di fumo è da subito diventata visibile da gran parte della città – scrive il quotidiano La Vanguardia – fino a quando i vigili del fuoco non sono riusciti a spegnere il rogo.

Non ci sono stati feriti, né tra il personale di bordo né tra quello di terra, quasi per miracolo, nel video impressionante pubblicato dal blog Maritime.bg si vedono persone scappare prima che la gru si abbatta sulla banchina.

La notizia è stata rilanciata anche dalla pagina Twitter dei lavoratori del porto di Barcellona

????ACCIDENTE GRAVE???? El buque Excellent, de @GNVtraghetti, ha tenido que abortar maniobra de atraque por las malas condiciones meteorológicas. Al intentar salir del Puerto, el viento le ha empujado contra una grúa de TCB (APM), que ha caido pic.twitter.com/qGv3j6vZhR — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 31 ottobre 2018

Sembrerebbe, stando alle prime informazioni, che l’incidente sia stato provocato dal forte vento e dalle pessime condizioni meteo. L’episodio intorno alle 8 del mattino. I video che stanno circolando sull’incidente, in rete, sono moltissimi, e forti le reazioni e le critiche nei confronti di chi era alla guida della nave ma le cause saranno accertate da un’inchiesta.

La Excellent, che ha sofferto danni ingenti nell’impatto, è una bave di 20 anni, 202 metri di lunghezza e una capacità di 2200 passeggeri e 202 veicoli. E’ utilizzata sulla rotta Genova-Tangeri e Barcellona è uno degli scali sia all’andata sia al ritorno.

La Gnv è stata protagonista di un altro incidente nel porto di Barcellona, recentemente, con il traghetto Fantastic, all’inizio dell’anno. In quella occasione c’era stata una collisione con la crociera Viking Star. Anche in quel caso non c’erano stati feriti, ma si era trattato di un problema meccanico.