Bar e ristoranti all’interno dell’ex mercato ittico: interessato l’ex presidente dell’Inter

Genova. Una grande azienda italiana nel settore del catering e ristorazione è interessata a trasformare l’ex mercato ittico di piazza Cavour a Genova nel regno del food. Niente supermercati, ma una piazza al coperto con bar e ristoranti, e altri spazi da destinare a uffici e parcheggi.

In questi giorni alcuni rappresentanti del gruppo Pellegrini, di proprietà dell’ex presidente Inter Ernesto Pellegrini, hanno effettuato alcuni sopralluoghi sulla struttura, tra i 19 immobili di proprietà comunali inseriti nel piano strategico di valorizzazione.

L’ex mercato del pesce, inutilizzato da circa due anni, edificio razionalista costruito negli anni ’30 e vincolato per il valore artistico e architettonico, nelle volontà di palazzo Tursi sarebbe affidato in concessione e non attraverso vendita, ma anche la seconda opzione non è esclusa visto che l’edificio necessita di una corposa ristrutturazione.

Il bando deve ancora essere pubblicato, ma la scheda tecnica sulla struttura è all’interno del Property book fatto redigere dal Comune a un’azienda esterna e diffuso tra gli investitori a partire dal giugno scorso. Per trasformare l’ex mercato ittico in una struttura sarebbe necessario un cambio di destinazione d’uso (attualmente è “servizi”).

Nel 2017 Pellegrini spa e la collegata Pellegrini Catering Overseas, attive anche nel settore mense e buoni pasto, hanno registrato un fatturato di 540 milioni per 8500 dipendenti. Tramontata invece l’ipotesi, ventilata nei mesi scorsi, che nell’ex mercato potesse sorgere un museo nazionale di auto d’epoca.