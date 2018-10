Genova. Ecco la situazione meteo secondo Limet, il centro Meteo della Liguria: L’alta pressione allenta un po’ la presa sul Mediterraneo, a favore di fresche correnti provenienti dai quadranti orientali. Tempo ancora votato alla stabilità, in un contesto sempre piuttosto mite per il periodo.

Previsioni valide per: domenica 21 ottobre 2018

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, un pò di foschia sul settore centrale e qualche velatura in transito da nord verso sud sul medio-levante nel pomeriggio.

Venti: Deboli da nord sul centro-ponente, da nord-est sul levante al mattino. In rotazione a sud-ovest sul levante nel pomeriggio. Mari: Quasi calmi pressochè ovunque. Repentino aumento del moto ondoso in serata sull’estremo levante. Temperature: In calo nell’interno, specie nei valori minimi, stazionarie lungo le coste.

Previsioni valide per: lunedì 22 ottobre 2018

Cielo e Fenomeni: Altra giornata di bel tempo, a parte qualche nube bassa al mattino su versanti padani centro-occidentali. Venti: Deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mari: Poco mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo. Temperature: Stazionarie od in lieve calo nelle zone interne.

Tendenza per: martedì 23 ottobre 2018

Cielo e Fenomeni: Cieli per lo più sereni. Venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Temperature in aumento, specie lungo le coste. Mari generalmente poco mossi.