Autostrada, chiusura notturna bivio A7-A12 tra mercoledì e giovedì

Genova. Autostrade per l’Italia comunica che, sulla A7 Serravalle-Genova, dalle ore 22:00 di mercoledì 3 alle ore 06:00 di giovedì 4 ottobre, per chi proviene da Milano/Serravalle, sarà chiuso l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Sestri Levante/Livorno, per lavori di ispezione all’interno delle gallerie.

In alternativa, si dovrà proseguire sulla A7, uscire a Genova ovest e rientrare dalla stessa barriera, per poi immettersi sulla A12 Genova-Sestri Levante e proseguire in direzione di Sestri Levante/Livorno.

La chiusura notturna è stata programmata per procedere ad alcune verifiche presso le gallerie del tratto che potrebbero presentare alcune criticità.