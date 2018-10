Genova. Continuano i lavori di pulizia degli alvei dei torrenti da parte dei tecnici di Aster, per prevenire eventuali criticità nello scorrimento delle acque in occasione di grandi piogge.

Sul Bisagno va avanti lo sfalcio delle piante infestanti cresciute in grande quantità nei mesi scorsi: i lavori al momento, partendo da monte, sono arrivati in zona Ponte Carrega. Nei prossimi giorni arriveranno fino a Staglieno.

Intervento in corso in queste ore anche sul Cerusa a Voltri, dove è in corso la pulizia del greto del torrente spesso attenzionato durante le piogge.

Lavoro invece ultimato per quanto riguarda il rio Chiappeto, nella parte compresa tra via Fratelli Canale e via Borgoratti, prima della sua tombinatura. Ricordiamo che questo rio, che sfocia nello Sturla, più volte è stato protagonista, insieme al maggiore rio Vernazza, di forti criticità, come la storia di via Pontetti insegna.