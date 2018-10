Assessora-imbianchina in ballerine, presto un baby pit-stop Unicef a palazzo Tursi

Genova. “Stiamo lavorando, insieme all’Unicef, per garantire un Baby Pit Stop a Tursi a tutte le mamme e papà genovesi e non, che trovandosi in prossimità di Tursi avranno la necessità di allattare i propri bebè”.

Lo scrive l’assessore alle Pari opportunità del Comune di Genova Arianna Viscogliosi con un post su Facebook. Nel post viene ritratta, in un paio di fotografie, mentre – armata di tuta da lavoro e “pennellessa”, ancorché con eleganti scarpe modello “ballerina” – collabora a dare un’imbiancata al locale dove sarà ricavato lo spazio per famiglie e neonati.

Il baby pit stop, punto realizzato in collaborazione con Unicef, sarà inaugurato venerdì prossimo.