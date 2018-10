Arrestato il pusher di Carignano, sequestrate 60 dosi di cocaina

Genova. La polizia ha arrestato un cittadino italiano di 38 anni per lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato arrestato ieri pomeriggio dai poliziotti del commissariato Pré a seguito di un servizio d’osservazione, che ha consentito di accertarne l’intensa attività di pusher nel centro cittadino.

Gli agenti, avendo appreso della presenza di uno spacciatore che, muovendosi a bordo di uno scooter, agiva nella zona di Carignano, hanno individuato ieri il sospetto e lo hanno seguito nei suoi spostamenti tra Via Fieschi, Piazza Dante, Piazza della Vittoria Via Corsica e Via Nino Bixio, dove hanno proceduto al controllo.

Nel vano portaoggetti dello scooter gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato 45 dosi di cocaina, pronte per lo smercio al dettaglio. Il 38enne aveva inoltre con sé 1530 euro in contati. A seguito di perquisizione domiciliare sono state sequestrate un’ulteriore somma di 2700 euro e altre 15 confezioni di cocaina, per un totale di 60 dosi del peso complessivo di più di 52 grammi.

L’arrestato è ora in carcere di Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.