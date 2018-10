Genova. Torniamo al rifugio Sherwood in Val Bisagno per incontrare due nuovi amici per la nostra rubrica #portamiacasa.

Patty è una dolcissima cagnolina di 3 mesi. Viene da Frosinone dove era stata trovata vagante e poi portata in un canile sovraffollato. Si è deciso di farla arrivare al nord per darle una possibilità in più di essere adottata. Sebbene sia così giovane è molto calma e affettuosa, simpatica e bellissima. Patty è dolcissima con le persone e con gli altri cani infatti ci piacerebbe trovarle una famiglia che possiede già un cane così da poterle dare esempio e aiutarla nell’inserimento in una nuova famiglia. Lo sguardo dolce di Patty conquistata tutti e siamo sicuri che porterà tanta gioia e dolcezza nella famiglia che la adotterà!

Argo è un dolcissimo cagnolino di 4 anni e mezzo e viene da Salerno. Lì è stato trovato vagante e è stato portato in una struttura e accudito dalle volontarie. Purtroppo però essendo in un canile affollato non aveva visibilità, una nostra volontaria se ne è innamorata e ha deciso di farlo venire a Sherwood. Argo è cieco ma ciò non lo scoraggia per niente! È molto curioso e disinvolto, affettuosissimo con tutti e stabilisce subito un bel rapporto di fiducia con i volontari che gli dedicano del tempo guidandolo ad esplorare il rifugio. Argo non ama i gatti ma non ha problemi con gli altri cani. Cerca una famiglia con il cuore grande che abbia voglia di amare e essere amata da una creatura così speciale.

Qui il link dove trovare tutte le info per il rifugio Sherwood